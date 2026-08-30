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30 августа, 14:30

Культура

В Москве открыли мемориальную доску в честь сооснователя "Современника" Игоря Кваши

В Москве открыли мемориальную доску в честь сооснователя "Современника" Игоря Кваши

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В Москве открыли мемориальную доску в честь одного из основателей театра "Современник" Игоря Кваши. Церемония прошла у дома в Глинищевском переулке, где артист прожил 55 лет.

На доске изображены портрет актера и здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре.

Игорь Кваша посвятил театру большую часть жизни. На сцене "Современника" он сыграл более 50 ролей и поставил 5 спектаклей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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