В Москве открыли мемориальную доску в честь сооснователя "Современника" Игоря Кваши

В Москве открыли мемориальную доску в честь одного из основателей театра "Современник" Игоря Кваши. Церемония прошла у дома в Глинищевском переулке, где артист прожил 55 лет.

На доске изображены портрет актера и здание театра "Современник" на Чистопрудном бульваре.

Игорь Кваша посвятил театру большую часть жизни. На сцене "Современника" он сыграл более 50 ролей и поставил 5 спектаклей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.