Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 11:45

Общество

Завершился основной этап приема в колледжи Москвы

Завершился основной этап приема в колледжи Москвы

Учебный план для старшеклассников скорректируют в России с 2027 года

Зимние каникулы для школьников в России пройдут с 31 декабря по 10 января

Россияне могут комбинировать результаты ЕГЭ за разные годы для поступления в вуз

Новости социального блока Москвы

Студенческие семьи смогут получать комнаты в общежитиях с 1 сентября

Депутаты Госдумы предложили создать единую горячую линию для абитуриентов

В России конкурс в педагогические вузы достиг 14 человек на место

Нейросеть выявила более 2 тысяч нарушений на ЕГЭ-2026

Конкурс на педагогические направления в вузах превысил 14 заявлений на место

В Москве завершился основной этап приемной кампании в колледжи. На бюджет поступили все столичные школьники, решившие продолжить обучение, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году изменились предпочтения поступающих: на первом месте оказались специальности в сфере креативных индустрий, на втором – информационные технологии. Также в число самых востребованных направлений вошли промышленность и строительство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика