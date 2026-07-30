Завершился основной этап приема в колледжи Москвы

В Москве завершился основной этап приемной кампании в колледжи. На бюджет поступили все столичные школьники, решившие продолжить обучение, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году изменились предпочтения поступающих: на первом месте оказались специальности в сфере креативных индустрий, на втором – информационные технологии. Также в число самых востребованных направлений вошли промышленность и строительство.

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