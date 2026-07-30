В Москве открылся ресторан, в котором часть процессов доверили нейросетям

В Москве открылся пилотный ресторан, где нейросети не просто помогают, а фактически ведут часть процессов сами. Из сотрудников там только бариста и два повара.

На кухне система помогает контролировать приготовление блюд, фиксирует время жарки и скорость выдачи тарелок в зал. Она же общается с посетителями: принимает заказы и помогает определиться с выбором. Всего задействовано более 20 нейросетей.

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