Почти 2,5 млрд долларов вложили россияне в недвижимость в Турции

Почти 2,5 миллиарда долларов вложили россияне в недвижимость в Турции. Кто-то покупает дома и квартиры, чтобы потом не тратиться на отдых в отеле, другие рассматривают квадратные метры за рубежом как выгодные инвестиции. Особенно перспективным для покупки жилья считается Стамбул.

При этом Турция лишь на третьем месте по популярности у россиян. Она уступает Таиланду и особенно ОАЭ. На последнюю страну приходится примерно половина покупок, которые совершают россияне.

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