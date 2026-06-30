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30 июня, 07:45

Общество

Садоводам напомнили об условиях освобождения от налога при продаже урожая

Садоводам напомнили об условиях освобождения от налога при продаже урожая

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Столичные садоводы могут освободить себя от уплаты НДФЛ при продаже урожая. Льгота действует, если участок обрабатывается без привлечения наемных работников, а его площадь не превышает 0,5 гектара. При этом регионы вправе увеличить допустимый размер участка до 2,5 гектара.

Чтобы подтвердить право на льготу, потребуется документ от местной администрации или правления СНТ. В нем должны быть указаны площадь участка и подтверждение, что продукция выращена без привлечения наемных работников.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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