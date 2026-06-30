30 июня, 07:45Общество
Садоводам напомнили об условиях освобождения от налога при продаже урожая
Столичные садоводы могут освободить себя от уплаты НДФЛ при продаже урожая. Льгота действует, если участок обрабатывается без привлечения наемных работников, а его площадь не превышает 0,5 гектара. При этом регионы вправе увеличить допустимый размер участка до 2,5 гектара.
Чтобы подтвердить право на льготу, потребуется документ от местной администрации или правления СНТ. В нем должны быть указаны площадь участка и подтверждение, что продукция выращена без привлечения наемных работников.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.