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30 июня, 07:15

Общество

Бастрыкин предложил понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Бастрыкин предложил понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

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В России предложили понизить возраст уголовной ответственности за ряд преступлений с 14 до 12 лет. С такой инициативой выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По данным ведомства, в 2025 году число тяжких и особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось на 21%. По словам Бастрыкина, современные подростки взрослеют быстрее. Некоторые из них уже в 12–13 лет совершают тяжкие преступления, однако не подлежат уголовной ответственности из-за действующего возрастного порога.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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