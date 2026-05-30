Ежегодный фестиваль "Спуск ботика Петра I" состоялся 30 мая в Косинском детском морском клубе на Белом озере на востоке столицы. В церемонии открытия принял участие гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов. Мероприятие собрало более 300 жителей и гостей округа.

"Ботик Петра I по праву считают отправной точкой истории русского регулярного флота. Именно с этих первых небольших судов началось освоение Балтийского моря, походы в Средиземное море и большие экспедиции, которые открыли новые морские пути, Берингов пролив. История ботика показала, как один, на первый взгляд скромный проект, может задать направление целой эпохе в развитии страны. Реконструкция помогает понять, с чего начиналась морская мощь России и какую ответственность несут люди, выбирающие морскую службу своей профессией", – сказал Шонов.

Центральным событием фестиваля стало театрализованное представление: участники морского клуба в исторических костюмах петровской эпохи воспроизвели церемонию спуска на воду копии легендарного ботика Петра I "Святой Николай" и под аккомпанемент духового оркестра провели лодку вдоль берега Белого озера. Также для гостей организовали тематическую фотозону с макетами старинного оружия и навигационных приборов.

Как сообщалось ранее, реконструкция спуска ботика Петра I на воду проводится в Косино-Ухтомском районе каждое последнее воскресенье мая, начиная с 1988 года. Традиция возникла по инициативе энтузиастов и Косинского детского морского клуба.

В основе фестиваля – исторический эпизод, связанный с юностью Петра I. В царском селе под Москвой прошло детство будущего императора: он, как и все царские дети, проводил там лето. Здесь Петр I обнаружил ботик "Святой Николай". По распоряжению юного царя в Москве был найден плотник-голландец, который привел бот в порядок, сделал мачту и паруса. Петр I ходил на нем под парусом по Яузе и Просяному пруду, а позднее ботик перевезли к более просторному Плещееву озеру. С этой находкой связывают зарождение интереса Петра I к флоту. Ботик вошел в историю как "дедушка русского флота".

Эпизод с находкой ботика упоминается в предисловии к Морскому уставу 1720 года – одном из ключевых документов петровской эпохи, связанных со становлением российского флота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.