Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 17:30

Общество

Ветеран боевых действий Эдуард Шонов принял участие в реконструкции "Спуск ботика Петра I"

Ветеран боевых действий Эдуард Шонов принял участие в реконструкции "Спуск ботика Петра I"

Гуманитарный груз для бойцов СВО собрали активисты объединения "Савеловские сети"

Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 1 000

В парке "Свиблово" сняли на видео ручных белок, не боящихся людей

В пяти российских регионах 1 июня объявлен выходным днем из-за Троицы

Минздрав России утвердил обновленный перечень медицинских должностей

Москвичей ждет жара до 27 градусов к концу следующей недели

"Новости дня": в России запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб

В Московской воздушной зоне могут запретить полеты малой авиации

"Качество жизни": врач рассказал о последствиях пассивного курения

Ежегодный фестиваль "Спуск ботика Петра I" состоялся 30 мая в Косинском детском морском клубе на Белом озере на востоке столицы. В церемонии открытия принял участие гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов. Мероприятие собрало более 300 жителей и гостей округа.

"Ботик Петра I по праву считают отправной точкой истории русского регулярного флота. Именно с этих первых небольших судов началось освоение Балтийского моря, походы в Средиземное море и большие экспедиции, которые открыли новые морские пути, Берингов пролив. История ботика показала, как один, на первый взгляд скромный проект, может задать направление целой эпохе в развитии страны. Реконструкция помогает понять, с чего начиналась морская мощь России и какую ответственность несут люди, выбирающие морскую службу своей профессией", – сказал Шонов.

Центральным событием фестиваля стало театрализованное представление: участники морского клуба в исторических костюмах петровской эпохи воспроизвели церемонию спуска на воду копии легендарного ботика Петра I "Святой Николай" и под аккомпанемент духового оркестра провели лодку вдоль берега Белого озера. Также для гостей организовали тематическую фотозону с макетами старинного оружия и навигационных приборов.

Как сообщалось ранее, реконструкция спуска ботика Петра I на воду проводится в Косино-Ухтомском районе каждое последнее воскресенье мая, начиная с 1988 года. Традиция возникла по инициативе энтузиастов и Косинского детского морского клуба.

В основе фестиваля – исторический эпизод, связанный с юностью Петра I. В царском селе под Москвой прошло детство будущего императора: он, как и все царские дети, проводил там лето. Здесь Петр I обнаружил ботик "Святой Николай". По распоряжению юного царя в Москве был найден плотник-голландец, который привел бот в порядок, сделал мачту и паруса. Петр I ходил на нем под парусом по Яузе и Просяному пруду, а позднее ботик перевезли к более просторному Плещееву озеру. С этой находкой связывают зарождение интереса Петра I к флоту. Ботик вошел в историю как "дедушка русского флота".

Эпизод с находкой ботика упоминается в предисловии к Морскому уставу 1720 года – одном из ключевых документов петровской эпохи, связанных со становлением российского флота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществофестиваливидеоКарина Чернова

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика