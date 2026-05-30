Новости мира: Эстония может ввести воинский призыв для женщин

В Эстонии могут начать призывать женщин в армию. Власти рассматривают такую меру из-за снижения числа мужчин призывного возраста. По их прогнозам, к 2040 году армии будет не хватать новобранцев.

В Демократической Республике Конго продолжает распространяться Эбола. Число заболевших превысило 1 000 человек.

В Техасе 8 школьников застряли вниз головой на американских горках из-за неисправности аттракциона. Спасатели эвакуировали их спустя 4 часа. В результате никто не пострадал.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.