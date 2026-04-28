28 апреля, 01:20

Происшествия

Четыре человека погибли при ударах Израиля по югу Ливана

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

По меньшей мере 4 человека погибли в результате ударов Израиля по южным районам Ливана в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По информации ведомства, еще 51 человек получил ранения. Других подробностей о последствиях ударов и степени ранений в Минздраве не привели.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. В пресс-службе ведомства заявили, что поврежденные объекты использовались боевиками для совершения нападений на Израиль.

При этом в ЦАХАЛ добавили, что военные продолжат принимать решительные дейтсвия против угроз, направленных против израильских граждан в соответствии с указаниями политического руководства страны.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

