Пассажирам МЦД ограничат оплату банковской картой при нарушении правил валидации

С 30 мая однократная валидация банковской карты на МЦД считается нарушением. Если не приложить карту к валидатору при входе или выходе, то оплатить проезд на МЦД и пригородных электричках не получится. Это касается турникетов и валидаторов.

За нарушение доступ к оплате временно заблокируют. Чтобы восстановить его, потребуется оплатить максимальную дальность поездки – 334 рубля.

