Птицы в Москве изменили тональность из-за городского шума

Птицы в Москве стали петь на более высоких частотах возле шумных дорог, чтобы их голоса не терялись в транспортном гуле. Об этом рассказали столичные орнитологи.

На поведение птиц также влияет искусственное освещение. Рядом с фонарями они могут начинать петь еще до рассвета. Кроме того, городская среда меняет видовой состав пернатых. Например, грачи перестали гнездиться в Москве из-за нехватки открытых травяных территорий.

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