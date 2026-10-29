Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:35

Общество

Спасенный в ДНР тигренок Шерхан обрел друга в подмосковном парке

Спасенный в ДНР тигренок Шерхан обрел друга в подмосковном парке

Моржиха Лора из столичного "Москвариума" поддержала танцевальный челлендж из Приморья

Лебеди с Патриарших прудов отправились на зимовку в Московский зоопарк

Кабаны в Подмосковье начали выходить к жилым домам

Манул Тимофей из Московского зоопарка вышел на прогулку

Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали не кормить диких кабанов

Дикие кабаны стали массово появляться на улицах Москвы

Семейство диких кабанов заметили в Подмосковье

Видео с грустным котом у пустой кормушки набирает популярность в соцсетях

Снегири прилетели в Москву

Тигренок Шерхан, которого спасли военные в Донецкой Народной Республике, проходит реабилитацию в подмосковном парке "Земля прайда". Он уже подружился с овчаркой по кличке Мухтар. Животные играют вместе каждый день.

Тигренка обнаружили штурмовые группы в районе Константиновки. Он был истощен, получил ранения и сломал лапу. Военные оказали ему первую помощь на передовой, после чего передали подмосковным специалистам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика