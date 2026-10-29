Спасенный в ДНР тигренок Шерхан обрел друга в подмосковном парке

Тигренок Шерхан, которого спасли военные в Донецкой Народной Республике, проходит реабилитацию в подмосковном парке "Земля прайда". Он уже подружился с овчаркой по кличке Мухтар. Животные играют вместе каждый день.

Тигренка обнаружили штурмовые группы в районе Константиновки. Он был истощен, получил ранения и сломал лапу. Военные оказали ему первую помощь на передовой, после чего передали подмосковным специалистам.

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