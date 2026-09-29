Авиадебоширам могут запретить летать всеми российскими авиакомпаниями

Авиадебоширов предложили включать в единый черный список, который объединит базы российских авиакомпаний. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В реестр могут попасть пассажиры, которые не подчинились требованиям экипажа или полиции, находятся на борту в нетрезвом виде, используют нецензурную брань, угрожают экипажу и другим пассажирам или устраивают драки.

Для тех, кто повторно нарушит правила поведения на борту, срок запрета на полеты рейсами авиакомпании предлагают увеличить до 3 лет. Поводом для ужесточения мер называют участившиеся нарушения.

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