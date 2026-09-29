Авиаэксперт выступил за создание в России единого списка авиадебоширов

Единый список авиадебоширов для российских авиакомпаний нужен внутри страны. Такое мнение выразил исполнительный директор авиационного агентства, авиационный эксперт Олег Пантелеев.

По его словам, перевозчики должны как минимум знать о пассажирах, которые могут представлять угрозу, даже если те раньше не летали их рейсами. Эксперт считает, что авиакомпаниям также стоит придерживаться общих правил и не допускать таких пассажиров к полетам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, если до населенного пункта можно добраться только самолетом или пассажир летит на лечение.

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