Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 17:15

Транспорт

Авиаэксперт выступил за создание в России единого списка авиадебоширов

Авиаэксперт выступил за создание в России единого списка авиадебоширов

Туман с видимостью 200–700 метров ожидается в Москве

Законопроект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах внесли в Госдуму

Речной маршрут Лужники – Киевский в Москве станет удобнее

Москвичи могут подать заявку на бесплатную установку шлагбаума онлайн

Более 1,6 тысячи неопознанных автомобилей эвакуировали в Москве

Проезд подорожает в скоростных поездах МТППК с 1 октября

Синоптики заявили, что менять летнюю резину на зимнюю в Москве пока рано

Зеленый крест аптеки на улице Академика Скрябина создал аварийную ситуацию на дороге

В Москве упростили процедуру установки шлагбаумов во дворах

Единый список авиадебоширов для российских авиакомпаний нужен внутри страны. Такое мнение выразил исполнительный директор авиационного агентства, авиационный эксперт Олег Пантелеев.

По его словам, перевозчики должны как минимум знать о пассажирах, которые могут представлять угрозу, даже если те раньше не летали их рейсами. Эксперт считает, что авиакомпаниям также стоит придерживаться общих правил и не допускать таких пассажиров к полетам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Например, если до населенного пункта можно добраться только самолетом или пассажир летит на лечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлина Гилева

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика