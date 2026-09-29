29 сентября, 07:15Происшествия
Подростки повредили дверь в подмосковной электричке Михнево – Куровское
В подмосковной электричке подростки повредили дверь между тамбуром и салоном, после чего попытались выбросить ее через окно. Инцидент произошел в пригородном поезде Михнево – Куровское.
Дверь задела контактную сеть, в результате чего один из подростков пострадал. Предварительно, у него перелом ребра. На место прибыли оперативные службы и оказали пострадавшему помощь.
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