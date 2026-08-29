Сборы ребенка в школу в Москве подешевели почти на три тысячи рублей

Собрать ребенка в школу в этом году москвичам обойдется дешевле, чем в прошлом, почти на три тысячи рублей. При этом минимальный набор для школьника стоит от 20 тысяч рублей.

Одежда и обувь обойдутся в 5–15 тысяч, рюкзак – от 4 тысяч, канцелярия – около 3 тысяч, учебные материалы – от 1 тысячи. Дешевле всего обойдутся дневник, ланч-боксы и обложки – от 500 рублей.

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