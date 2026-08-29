В России с 1 сентября станет проще заселяться в гостиницы: отели с фондом от 50 номеров обязаны обеспечить въезд через цифровой ID в мессенджере MAX.

Больше не нужно стоять в очередях с бумажными документами – достаточно открыть паспорт в приложении, показать QR-код и забрать ключ. Эта функция особенно выручит в разгар сезона и семьи с детьми. При этом привычный способ заселения по паспорту по-прежнему остается доступным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.