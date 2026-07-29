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29 июля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 июля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 июля

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Москвичей предупредили о сильном ливне в ближайшие часы

Непогода в столице задержится до четверга, 30 июля: вечером возможны грозы и усиление ветра. Синоптики и МЧС призывают водителей и пешеходов быть осторожными. При этом к выходным ожидается резкий скачок температуры.

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму, и теперь обсуждается возможный международный розыск и экстрадиция в Россию. Однако главная проблема – украинские спецслужбы продолжают вербовать российских подростков через чаты мессенджера.

Кассационная инстанция оставила в силе приговор блогеру Елене Блиновской. Теперь ее защита намерена обжаловать решение в Верховном суде. Сама блогер участвовала в заседании из колонии по видеосвязи и просила отложить наказание до 14-летия ее ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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