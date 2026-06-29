Минфин сохранил условия "Семейной ипотеки" до 1 октября в России

Минфин сохранил действующие условия программы льготной "Семейной ипотеки" до 1 октября. Изменения, которые планировалось ввести с 1 июля, перенесли. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, изменения должны повысить адресность поддержки и положительно повлиять на демографию. Также необходимо дать покупателям, застройщикам и банкам время подготовиться к новым условиям.

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