Учительница школьницы с 500 баллами на ЕГЭ рассказала о подготовке к экзамену

В 10-м классе стало понятно, что московская выпускница Екатерина Малкова, которая получила на ЕГЭ 500 баллов, получит высшую оценку по профильной математике. Об этом заявила учитель математики ГБОУ школы № 1409 Светлана Войцехович.

Она отметила, что возможности московского образования безграничны. По словам учительницы, для подготовки использовались все ресурсы, которые можно было. Также педагог указала на целеустремленность выпускницы.

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