Роспотребнадзор опубликовал список разрешенных зон для купания в Москве

Роспотребнадзор назвал девять зон для отдыха в Москве, где можно купаться. В список вошли озеро Белое, Путяевский пруд №1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд и зона отдыха "Тропарево".

По данным ведомства, в зоне отдыха "Левобережье" купание запрещено, поскольку вода и песок не соответствуют санитарным нормам. Еще три зоны для купания закрыты на реконструкцию, среди них Мещерский пруд, озеро Черное и Головинские пруды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.