29 мая, 17:15Город
Роспотребнадзор опубликовал список разрешенных зон для купания в Москве
Роспотребнадзор назвал девять зон для отдыха в Москве, где можно купаться. В список вошли озеро Белое, Путяевский пруд №1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд и зона отдыха "Тропарево".
По данным ведомства, в зоне отдыха "Левобережье" купание запрещено, поскольку вода и песок не соответствуют санитарным нормам. Еще три зоны для купания закрыты на реконструкцию, среди них Мещерский пруд, озеро Черное и Головинские пруды.
