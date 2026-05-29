Москвичам рассказали, чем заняться в столице в выходные

Последние майские выходные в столице будут насыщенными. В городе пройдут "Большой московский триатлон" и "День московского спорта" в "Лужниках".

В рамках проекта "Лето в Москве" откроют более 500 площадок с активностями. На Тверском бульваре можно поиграть в пинг-понг, городки, петанк и крокет, а также заняться спортом на открытых зонах.

Для прогулок подойдут фестивали "Театральный бульвар" и "Сады и цветы", где гостей ждут уличные постановки и ландшафтные инсталляции.

