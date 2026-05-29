Мошенники начали действовать под видом представителей клиник в России. Они предлагают потенциальной жертве уже готовую медицинскую карту. Чтобы ее получить, нужно войти в электронную регистратуру. Аферист отправляет ссылку, подозрительно похожую на знакомые ресурсы. Там человека просят ввести одноразовый пароль для доступа.

Потом жертву начинают запугивать взломанным порталом "Госуслуги" и предлагать перевести деньги на безопасные счета. В подобных случаях нужно напрямую связываться с клиниками и внимательно проверять адресную строку.

