28 октября, 10:30Безопасность
МВД предупредило об опасности оформления виртуальных карт через интернет
Мошенники предлагают оформить виртуальные карты для оплаты сервисов и покупок за границей. Объявления с такими предложениями размещают в интернете, предупредили в МВД.
Желающих воспользоваться услугой просят отправить копию паспорта и реквизиты банковской карты, а затем оплатить оформление. Однако после получения денег аферисты не выполняют обещанное. Полученные данные также могут использовать для кражи средств и оформления кредитов.
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