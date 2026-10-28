МВД предупредило об опасности оформления виртуальных карт через интернет

Мошенники предлагают оформить виртуальные карты для оплаты сервисов и покупок за границей. Объявления с такими предложениями размещают в интернете, предупредили в МВД.

Желающих воспользоваться услугой просят отправить копию паспорта и реквизиты банковской карты, а затем оплатить оформление. Однако после получения денег аферисты не выполняют обещанное. Полученные данные также могут использовать для кражи средств и оформления кредитов.

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