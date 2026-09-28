Четыре вуза эвакуировали в Москве за день

Четыре московских вуза эвакуировали за день. Речь идет о МТУСИ, Российском Университете Медицины, РУДН и Государственном университете просвещения. В Рос-УниМеде и РУДН сообщили о пожарной тревоге, при этом в РУДН она была тренировочной. В МТУСИ эвакуировали более 2 тысяч студентов из 2 корпусов, которые обследовали оперативные службы, но ничего подозрительного не нашли.

За ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 УК РФ. Если речь идет об образовательном учреждении, нарушителю может грозить штраф от 500 до 700 000 рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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