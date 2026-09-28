Дженерики могут стоить в несколько раз дешевле оригинальных лекарств в России

Дженерики могут стоить в несколько раз дешевле оригинальных лекарственных препаратов в России. При этом они имеют то же действующее вещество и проходят проверку качества, безопасности и эффективности при регистрации.

За последние 6 лет доля локализованных дженериков на российском рынке выросла с 62 до 70%. Разница в цене связана в том числе с тем, что производителю дженерика не нужно самостоятельно разрабатывать новую молекулу.

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