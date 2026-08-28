Московский Губернский театр присоединят к МХАТ имени Горького

Московский губернский театр присоединят к МХАТ имени М. Горького. Об этом заявил художественный руководитель Сергей Безруков. Народный артист назвал это историческим событием.

Здание в Кузьминках станет Губернской сценой МХАТ. На основной сцене на Тверском бульваре в данный момент готовятся к капитальному ремонту. Идет согласование документации, однако театр не прекратит свою работу. Зрителей будет принимать арт-пространство в фойе.

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