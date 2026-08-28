Выбрать место памятнику Пушкину в Москве можно до 14:00 в тестовом голосовании

В Москве проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования. Жители города решают, стоит ли переносить памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар.

Проголосовать можно до 14:00 на сайте elec.mos.ru и на 132 избирательных участках столицы. Участие доступно совершеннолетним москвичам с постоянной регистрацией в городе и полной учетной записью на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.