28 августа, 12:15Технологии
Владельцы iPhone в России не смогут пользоваться цифровым рублем
Владельцы iPhone в России не смогут пользоваться цифровым рублем. Дело в том, что российские банки не могут загрузить в AppStore обновленные приложения, через которые открываются счета.
Разработчики Apple находят в коде прямые отсылки к государственной финансовой системе и блокируют его. У пользователей Android проблем с цифровыми кошельками возникнуть не должно. Цифровой рубль войдет в обращение с 1 сентября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.