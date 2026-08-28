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28 августа, 12:15

Технологии

Владельцы iPhone в России не смогут пользоваться цифровым рублем

Владельцы iPhone в России не смогут пользоваться цифровым рублем

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Владельцы iPhone в России не смогут пользоваться цифровым рублем. Дело в том, что российские банки не могут загрузить в AppStore обновленные приложения, через которые открываются счета.

Разработчики Apple находят в коде прямые отсылки к государственной финансовой системе и блокируют его. У пользователей Android проблем с цифровыми кошельками возникнуть не должно. Цифровой рубль войдет в обращение с 1 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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