В московских школах 1 сентября вместо звонков включат песни

Песни "Учат в школе" и "Дважды два – четыре" прозвучат в столичных школах 1 сентября вместо привычных звонков. В сентябре музыкальный репертуар будет посвящен школе, знаниям, учителям, дружбе и новым открытиям.

Плейлист будут обновлять к памятным датам. Например, в декабре в школьных коридорах прозвучат фрагменты из балетов Петра Чайковского, в День анимации – мелодии из отечественных мультфильмов, а перед 9 Мая – песня "День Победы".

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