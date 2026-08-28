Мошенники начали выманивать данные россиян под видом соседей

Мошенники начали выдавать себя за соседей, чтобы получить доступ к личным данным россиян. Они пишут в мессенджерах, что возле двери находится подозрительный человек, и присылают файл якобы с записью с камеры.

После открытия файла на смартфон может загрузиться вредоносная программа. Она способна дать злоумышленникам доступ к аккаунтам, личным данным и банковским сервисам.

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