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28 августа, 07:45

Общество

Россиянок предостерегли от поспешных браков с китайцами

Россиянок предостерегли от поспешных браков с китайцами

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Россиянок предостерегли от поспешных браков с гражданами Китая. В частности, после развода могут возникнуть сложности с определением места проживания ребенка.

По словам преподавателя иностранных языков и блогера Юлии Котиной, существуют случаи, когда мужчины вступают в брак с иностранками, рассчитывая на рождение ребенка и его дальнейшее проживание в Китае.

Перед переездом эксперты советуют изучить семейное законодательство страны, выяснить, какое гражданство может получить ребенок, и заранее оформить необходимые документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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