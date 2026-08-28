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28 августа, 03:45

Культура

В столице впервые состоялся фестиваль короткометражного кино "Москва. Истории. Люди"

В столице впервые состоялся фестиваль короткометражного кино "Москва. Истории. Люди"

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27 августа на территории киноконцерна "Мосфильм" состоялся финал городского фестиваля короткометражного кино "Москва. Истории. Люди". Мероприятие собрало авторов лучших работ, а также представителей экспертного сообщества и почетных гостей.

По замыслу организаторов – активистов экосистемы "Территория возможностей" – авторами фильмов стали как профессионалы, так и любители. Участники фестиваля снимали, в том числе на смартфон, короткие, продолжительностью от пяти до семи минут, фильмы о выдающихся личностях, знаковых достопримечательностях, культуре, современном развитии и наследии города. Экспертное жюри, в состав которого вошли актеры, режиссеры и операторы, оценивало фильмы по нескольким критериям, таким как соответствие теме, оригинальность сценария, визуальное и звуковое решение, качество монтажа. Авторы лучших работ получили дипломы и памятные призы. Для гостей фестиваля работала фотозона, выставка, интерактивная инсталляция "Карта историй Москвы", была организована тематическая викторина об отечественном кинематографе.

Директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы Евгений Андриенко отметил фестиваль "Москва. Истории. Люди" как возможность для начинающих авторов проявить талант и мастерство.

"Участники видеопроекта "Герои нашего двора", который ведет столичный Центр развития, создают документальные фильмы о выдающихся людях столицы, героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, учителях, деятелях культуры, – людях, которые живут рядом с нами. Любительский подход и съемка на смартфон делают эти работы душевными и искренними. Проект "Герои нашего двора" – продолжение программы "Город Героев", которая реализуется уже 10 лет. В ее рамках уже состоялось более 750 акций, в которых приняли участие более десяти тысяч человек", – отметил Андриенко.

Советник ректора Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Олег Леонов, принявший участие в фестивале, подчеркнул, что сегодня Москва создает все условия для съемок и формирует конкурентную среду на международном кинорынке.

"Такие фестивали могут стать для молодых авторов первой ступенью в профессиональном кино. Важно, что в Москве сегодня есть инфраструктура, которая позволяет развиваться дальше: от небольшой работы, снятой на смартфон, переходить к более сложным проектам и профессиональному производству. Город последовательно формирует такую среду в рамках проекта Мэра "Москва – город кино", который объединяет кинопарк и кинозавод "Москино", Киностудию Горького, кинокомиссию и цифровые сервисы. Один из ключевых элементов этой системы – кинопарк "Москино", крупнейшая в Европе площадка для натурных съемок. В 2025 году, после завершения второго этапа его создания, общая площадь инфраструктуры выросла с 180 до 356 гектаров, открыты 36 натурных площадок, воссоздающих атмосферу разных эпох: от русских средневековых городов до современной Москвы. Эксперты неоднократно отмечали высокую точность и достоверность этих декораций: они позволяют снимать практически любые истории без выезда за пределы столицы", – сказал Леонов.

По словам Героя России, участника СВО Эдуарда Казымова, наибольший отклик у членов жюри вызвали ленты о выдающихся москвичах, их свершениях и подвигах.

"Патриотизм начинается со знания истории своей страны, города и семьи. Фильмы, представленные на фестивале, рассказывают о столице через судьбы ее выдающихся жителей, знаковые места, семейные хроники и современные преобразования. К теме исторической памяти обращаются и снятые в Москве фильмы "В списках не значился" и "Есть только МиГ", а также сериалы "Враг у ворот" и "По зову сердца". Только в 2025 году в рамках московского кинокластера выпустили более 20 подобных проектов. За крупными историческими событиями в этих картинах стоят человеческие судьбы: так, герой сериала "По зову сердца" Сережа Поспелов, не достигший совершеннолетия, добровольно вступает в народное ополчение. На его примере показан подвиг тысяч москвичей, вставших на защиту города летом 1941 года. Такие фильмы и сериалы используют и в образовательной работе: показы в школах, колледжах и волонтерских клубах сопровождаются обсуждениями с экспертами и деятелями культуры", –отметил Казымов.

По приглашению организаторов к фестивалю "Москва. Истории. Люди" присоединились также участники СВО Эльдар Шарипов и Александр Шелковой, а также руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, ветеран боевых действий Владислав Гусев и военный врач, эксперт РАН, кандидат медицинских наук Дмитрий Назаров.

Благодаря развитию инфраструктуры, в 2025 году в Москве реализовали 870 кинопроектов различного формата, что на 38% больше, чем годом ранее. Помимо кинопарка "Москино" идет масштабная реконструкция киностудии Горького. В 2026 году открылись новые площадки на Валдайском проезде. После окончания ее реконструкции площадь действующих павильонов увеличится в 10 раз: с 10 до 106 тысяч квадратных метров. Кроме того, в прошлом году открыто еще четыре кинотеатра сети "Москино", планируется окончание создания креативного кластера на заводе "Москино".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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