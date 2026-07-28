Конкурс на педагогические направления в вузах превысил 14 заявлений на место

В 2026 году конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям в вузах превысил прошлогодний показатель, составив более 14 заявлений на одно место. Абитуриенты подали 690 тысяч заявлений на направление "Образование и педагогические науки" – на 26% больше, чем в 2025 году.

Лидером по числу заявлений стал Московский педагогический государственный университет. Зачисление на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 29 августа, в магистратуру – до 20 сентября.

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