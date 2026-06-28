Ограничения для отдельных видов сим-карт предложили ввести в России

В России предложили ввести ограничения для отдельных видов сим-карт. Новые меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством и спамом. Изменения могут затронуть M2M сим-карты и регистрацию eSIM.

Законопроект предусматривает выделение M2M сим-карт в отдельную категорию и введение более строгой идентификации пользователей. Также обсуждается запрет регистрации eSIM из рубежа. Окончательное решение по инициативе пока не принято.

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