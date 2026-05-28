В Москве состоялась конференция, посвященная 85-летию аэропорта Внуково. Первую очередь сооружений воздушной гавани ввели в эксплуатацию 2 июля 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны.

За годы своего существования аэропорт стал участником и свидетелем знаковых событий, связанных с историей отечественной гражданской авиации и с историей России. На сегодняшний день через Внуково проходят около 35 миллионов пассажиров в год.

