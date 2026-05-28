Собянин рассказал о городской поддержке высокотехнологичной промышленности

В Москве созданы уникальные по своей эффективности меры поддержки, чтобы помочь развитию высокотехнологичной промышленности и серийному производству передовой продукции. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, в 2026 году столичные предприятия получили больше 100 миллиардов рублей инвесткредитов благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. В результате были построены еще почти 185 тысяч квадратных метров площадей для заводов и закуплено новое оборудование.

