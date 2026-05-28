Московские врачи провели уникальную операцию беременной пациентке

Московские врачи провели уникальную для мировой практики операцию пациентке с редкой патологией аорты на позднем сроке беременности. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что летальность у беременных пациенток с данной формой патологии аорты составляет от 50 до 88% в связи с высокими рисками разрыва сосуда. Аневризма не проявляла себя до 28 недели беременности. Хирурги больницы Юдина выполнили гибридную операцию в сжатые сроки.

