Сергей Собянин рассказал, каким будет павильон новой станции метро "Строгино"

Стало известно, как будет выглядеть будущая станция "Строгино" Рублево-Архангельской линии. Об архитектурной концепции павильона рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Главной особенностью станции станут многоугольные "соты", которыми облицуют входные зоны, а главный фасад украсят витражи.

Главный архитектор проекта отдела архитектуры подземных сооружений ООО "Институт Мосинжпроект" Николай Маренков сообщил, что наземный павильон накроют параметрической оболочкой из анодированных алюминиевых кассет типа "хамелеон". Станция проектируется с двумя вестибюлями: наземным и подземным.

