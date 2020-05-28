Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Начинают работу еще 3 маршрута проекта "Москва – область". Один свяжет станцию метро "Ховрино" с Подрезково, два других – станцию метро "Алтуфьево" с Долгопрудным и Троицким. На линиях будет работать современный транспорт – автобусы среднего и большого класса.

"Автоматическую активацию онлайн-пополнения транспортных карт на турникетах метро и МЦК запустил в мае 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин. Нововведение позволило отказаться от уже устаревших желтых терминалов в вестибюлях станций. Удобная функция помогает москвичам экономить до 20 минут каждый месяц. Она доступна на более чем 4 тысячах турникетах. Кроме того, сервис работает в трамваях, его успешно тестируют в автобусах и электробусах", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для обновления подвижного состава на Замоскворецкой линии метро поступили еще 24 вагона серии "Москва-2026". Парк линии уже на 70% состоит из современных поездов, а новые вагоны проходят обкатку.