Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москва продолжает обновлять образовательную инфраструктуру для школьников и студентов колледжей. В центре столицы построят 15 "школ будущего", 5 из них откроются уже к 2028 году. К 2033-му в городе полностью реконструируют около 750 учреждений.

"Мы выстраиваем бесшовную маршрутизацию между поликлиникой и стационаром в рамках нового формата плановой госпитализации – проекта "Умная госпитализация". Теперь врач поликлиники создает заявку в специальной цифровой системе, а больницы в течение 15 дней направляют свои предложения с конкретными датами госпитализации. Пациент видит их в приложении "ЕМИАС.ИНФО" и сам выбирает удобную больницу. С момента запуска проекта оформлено 67 тысяч заявок, 89% получили предложения от стационаров", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Самыми популярными отраслями в Москве стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, ИТ, сфера гостеприимства. 80% учеников находят работу еще во время обучения, а зарплаты выпускников вырастают в среднем на 50%.