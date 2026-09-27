Первый полностью отечественный электромобиль может появиться в России через 1–2 года

Первый полностью отечественный электромобиль может появиться в России уже через 1–2 года. Ученые Академии наук отмечают, что технологии развиваются быстро, а аккумуляторы дешевеют.

Уже к 2026 году мощности заводов достигнут 13 гигаватт в час. Этого хватит примерно на 200 тысяч машин в год. Чтобы электрокар стал на 100% российским, осталось наладить выпуск ключевых материалов и повысить безопасность батарей.

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