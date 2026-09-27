В центре и на севере Москвы продолжается ремонт трамвайных путей. Из-за этого изменены 9 маршрутов.

Трамваи не ходят до станции метро "Сокол", Белорусского вокзала и через МИИТ. Пассажирам советуют пользоваться другими видами транспорта, например, автобусами. Основные работы проводятся только в выходные дни. По будням трамваи продолжают ходить по своим обычным маршрутам.

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