27 августа, 07:00Происшествия
Новости регионов: на побережье Сахалина выбросило тысячи сельдей
На побережье на Сахалине выбросило тысячи сельдей. Среди возможных причин ученые называют резкое изменение погоды. Также сельдь может выпрыгивать из воды, спасаясь от других рыб, например тунца.
В Нижнем Новгороде стартует форум "Сильные идеи для нового времени". На два дня запланировано более 30 мероприятий. В программу также входит пленарное заседание с участием Владимира Путина. Участники обсудят инициативы граждан в сфере экономики, социальной сферы, технологий, качества жизни, поддержки семей, предпринимательства и экологии.
В Улан-Удэ водитель автобуса столкнулся с грузовиком. В результате ДТП госпитализированы шесть человек. Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.