Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату при запросе визы. Теперь нужно заплатить 3 850 рублей перед тем, как подавать документы.

При этом перенести запись можно только один раз, а при отмене визита позднее чем за 72 часа до назначенного времени сбор не возвращается.

Если подача документов не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор тоже не вернут. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

