27 июня, 16:30Туризм
В Анапе более 70 пляжей получили разрешение на открытие сезона
Более 70 пляжей Анапы получили разрешение на открытие купального сезона, еще 8 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
В прибрежных зонах продолжаются работы по восстановлению, на отдельных участках досыпают чистый песок. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.