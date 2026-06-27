В Анапе более 70 пляжей получили разрешение на открытие сезона

Более 70 пляжей Анапы получили разрешение на открытие купального сезона, еще 8 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

В прибрежных зонах продолжаются работы по восстановлению, на отдельных участках досыпают чистый песок. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.