27 мая, 18:30
На границе России усилили контроль из-за вспышки лихорадки Эбола
На российских пунктах пограничного контроля усилили санитарно-карантинные меры из-за вспышки лихорадки Эбола. В Роспотребнадзоре призвали всех, кто возвращается из африканских стран, при появлении каких-либо симптомов немедленно обращаться за медпомощью.
Тем, кто находится в этих странах, рекомендуется регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой, а также избегать контактов с людьми с признаками недомогания.
