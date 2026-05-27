Новости мира: в Китае из-за проливных дождей обрушился мост

В Китае проливные дожди привели к обрушению моста. Легковая машина, стоявшая на краю, упала в реку вместе с конструкцией. Водитель успел выбраться за секунды до падения автомобиля.

На Филиппинах метеорит пролетел над извергающимся вулканом. Редкое совпадение природных явлений стало сенсацией в соцсетях.

В Сиднее во время светового фестиваля сотни дронов потеряли управление и упали в воду. Организаторы объяснили произошедшее техническим сбоем.

