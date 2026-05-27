Транспорт
Полеты гражданских судов могут запретить в Московской воздушной зоне с 1 июня
В начале июня в Московской воздушной зоне могут полностью запретить полеты гражданских воздушных судов на высоте до 5,1 тысячи метров. Об этом сообщили в Ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов России.
Исключения составят регулярные рейсы, санитарная авиация, авиаработы и полеты по госконтрактам. Запрет может затронуть до 1 тысячи пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Официальные извещения пока не опубликованы.
