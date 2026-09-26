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26 сентября, 23:15

Спорт

Рекордные 60 тысяч участников зарегистрировались на Московский марафон

Рекордные 60 тысяч участников зарегистрировались на Московский марафон

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На Московский марафон зарегистрировались 60 тысяч участников, что стало абсолютным рекордом соревнований. В субботу, 26 сентября, на дистанцию в 10 километров вышли тысячи любителей бега. Старт дали на Воробьевых горах.

Среди участников оказались как новички, так и профессиональные спортсмены – на трассу вышли 14 действующих чемпионов страны. У мужчин лидером стал Владимир Никитин с результатом 27 минут 53 секунды. У женщин первой финишировала Светлана Аплачкина – 31 минута 44 секунды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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